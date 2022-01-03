كشفت مصادر إعلامية، أن أعضاء منظمة «أوبك» صوتوا لصالح تعيين الكويتي هيثم الغيص أمينا عاماً لها.

وكان الغيص محافظاً لدولة الكويت لدى المنظمة في الفترة من 2017 حتى 2021، ورأس قبل خمسة أعوام اللجنة الفنية المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع السوق.

ومن المنتظر أن يترك أمين عام منظمة «أوبك» الحالي محمد باركيندو منصبه الذي ظل فيه لفترتين منذ عام 2016، نهاية يوليو من العام الحالي.

ورحب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بتعيين أمين عام جديد لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، اعتبارا من الأول من أغسطس 2022.

وقال: أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى هيثم الغيص على تعيينه بالتزكية أمينا عاما جديدا لمنظمة أوبك.