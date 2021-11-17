ضاعف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث، وأضاف أسهم مجموعة «علي بابا» و«وول مارت» و«بنترست».وزادت حيازاته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من نحو 16 مليار دولار في الربع السابق، وفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وشملت الأسهم الأخرى التي تم شراؤها Just Eat Takeaway.com وBallard Power Systems.ويدير صندوق الاستثمارات العامة أصولا بقيمة 430 مليار دولار، ويعمل على تحويل الاقتصاد في السعودية من خلال إنشاء قطاعات جديدة وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.كما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 62.72٪ في شركة السيارات الكهربائية Lucid التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 71 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في القيمة منذ نهاية سبتمبر.