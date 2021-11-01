أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز (آركابيتا) ومجموعة آردن المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أمريكية كبرى. وقد استكمل المشروع المشترك كمرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار أمريكي، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى ملياري دولار أمريكي، موزعة في أكبر 25 سوقًا صناعية أمريكية.

هذا وخصصت آركابيتا وآردن للمشروع المشترك محفظة أولية تضم نحو خمسة ملايين قدم مربع موزعة على أكثر من 18 مجمعًا صناعيًا في 7 أسواق أمريكية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا عاطف أحمد عبدالملك: «يمثل هذا المشروع المشترك جزءًا من استراتيجيتنا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجستية حول العالم تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ نحو 20 عامًا. وتسعدنا الشراكة مع مجموعة آردن ووضع هذه المحفظة ذات التنوع العالي في متناول مستثمرينا».

ومن جهته، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة آردن كريغ أ. سبنسر: «لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، ويسرنا العمل جنبًا إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي المؤتمن مجموعة آركابيتا التي تشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد لهذه الفئة من الأصول».

يذكر أن هذا المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جدًا من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات في شريحة العقارات متعددة المستأجرين، ما يدعم استمرار نمو الطلب على جميع شرائح عقارات الإمداد اللوجستي. وتهدف القاعدة التشغيلية للمشروع المشترك إلى بناء محفظة ذات حجم في سوق يتسم بملكية عقارات مجزأة لا مركزية لهذه الفئة من الأصول.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة آردن لوجستكس باركس شايك جودار: «تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الإمداد والتموين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تزايدت أهميتها نتيجة لتسارع نمو الخدمات اللوجستية والتجارية، وننوي الاستفادة من حجم الطلب القوي من قاعدة المستأجرين المتنوعة والنامية في الولايات المتحدة من خلال توفير مرافق ذات جودة عالية في مواقع استراتيجية».

هذا وقال العضو المنتدب رئيس فريق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا بريان هيب: «إن سوق العقارات الصناعية الأمريكية عمومًا تستفيد من العوامل المواتية في المدى الطويل وتدفقات رؤوس الأموال المستدامة، ما يؤدي إلى طلب متزايد ومستدام على شريحة العقارات متعددة المستأجرين»، مضيفاً أن «استراتيجية المشروع المشترك لتجميع الأصول تتيح لنا القدرة على التفرد بحصة كبيرة من هذه السوق التي تتميز بدرجة عالية من تجزؤ الملكية»، وقال: «إننا نتطلع لدمج خبرة آركابيتا الاستثمارية الطويلة في العقارات الصناعية العالمية وخبرة فريق إدارة مجموعة آردن المتفوق لتنمية هذه المنصة العقارية على المدى الطويل».

وتجدر الإشارة إلى أن آركابيتا قد حصلت على المشورة القانونية من شركة جيبسون ودان آند كراتشر، بينما حصلت مجموعة آردن على المشورة القانونية من شركة كوزن أوكونور، بينما قدمت شركة جونز لانغ لاسال سكيوريتيز المشورة المالية لمجموعة آردن في ما يتعلق بالصفقة الاستثمارية، كما قدمت للمشروع المشترك خدمات المشورة المالية والقروض وخدمات تمويل رأس المال.