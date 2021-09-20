ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 128.1 مليار دولار خلال شهر يوليو 2021، بارتفاع قدره 311 مليون دولار، مقارنة بشهر يونيو 2021. ويعد هذا الارتفاع الثاني على التوالي بعد أن ارتفعت في شهر يونيو الماضي بما يعادل 500 مليون دولار، ليبلغ إجمالي ارتفاع حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية في شهرين نحو 800 مليون دولار، وبلغت نسبة صعود حيازة السعودية من السندات الأمريكية على أساس سنوي 2.81%، إذ بلغت في شهر يوليو لعام 2020 نحو 124.6 مليار دولار.وتراجعت السعودية إلى المركز الـ16 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر يوليو 2021، وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي إلى 102.2 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 80% من الإجمالي، و25.9 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 20%.وتصدرت اليابان قائمة حائزي السندات الأمريكية في شهر يوليو الماضي بقيمة 1.31 تريليون دولار، ثم الصين بقيمة 1.07 تريليون دولار، وجاءت المملكة المتحدة ثالثا بقيمة 539.2 مليون دولار، ثم أيرلندا بقيمة 319.7 مليون دولار، وحلت سويسرا خامسا بحيازتها سندات قيمتها 298.3 مليار دولار.