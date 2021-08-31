أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب أنه أصدر قراراً بنقل مقره إلى العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لموقع «RT»، كشف موقع «الوطن» الإخباري أن هذا القرار جاء خلال المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد في مدينة الغردقة المصرية بمشاركة أساسية لوفد سوري وبحضور وفود من اتحادات عمالية عربية، واتحادات مهنية عمالية، وممثلين عن منظمات عربية وعالمية.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب هيئة المؤتمر، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة، كما تم خلال المؤتمر تكريم الأمين العام السابق للاتحاد غسان غصن، وانتخاب أمين عام جديد لخمس سنوات قادمة بفوز جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية.

وناقش المؤتمر مجموعة من الملفات والقضايا التي تخص عالم العمل والعمال خاصة البطالة والتشغيل، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي على العمال العرب بالأراضي العربية المحتلة، وآثار فايروس كورونا على العمال العرب ودور النقابات العمالية خلال المرحلة القادمة لمواجهة كافة التحديات خصوصا التي تمس حقوق العمال المشروعة وتهدد الوطن وسلامة أراضيه.