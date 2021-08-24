وصلت عملة بيتكوين إلى مستوى 50 ألف دولار الذي كان تحت الأنظار، مرة أخرى، ضمن موجة تعافٍ مستمرة في سوق العملات المشفرة من مسار غير منتظم سارت عليه قبل 3 أشهر فقط.وتقدمت أكبر عملة افتراضية بما يصل إلى 3.5% لتصل إلى نحو 50093 دولاراً في التعاملات الآسيوية أمس، مع ارتفاع باقي الرموز المشفرة الأخرى بما في ذلك إيثر وكاردانو. وكانت آخر مرة تجاوزت فيها عملة بيتكوين 50 ألف دولار في منتصف شهر مايو الماضي.وأدى الانتعاش في سوق العملات المشفرة إلى إثارة الحماس مرة أخرى بين المؤيدين لها؛ ما أعاد التنبؤات طويلة المدى إلى بلوغها قيمة 100 ألف دولار أو أكثر. ويرى آخرون أن الأصول المضاربية والمتقلبة تشق نطاقاً تجارياً أوسع في الوقت الحالي.وكانت عملة بيتكوين قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 65 ألف دولار تقريباً في أبريل الماضي، مدفوعة بموجة من السيولة والرهانات المالية السريعة والتفاؤل بشأن الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسين.