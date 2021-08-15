قفز إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق تريليوني دولار مرة أخرى مع استمرار بيتكوين في الصعود، كما صعدت عملات مشفرة أخرى مثل كاردانو وريبل ودوجكوين أيضاً.وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.02 تريليون دولار أمس، وفقاً لـ CoinGecko، التي تتعقب أكثر من 8800 عملة مشفرة، حيث وصلت بيتكوين إلى مستوى مرتفع بلغ 48152 دولاراً، أمس، قبل أن تهبط مرة أخرى بالقرب من 46 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو الماضي، حيث أظهرت قوة البقاء أعلى من متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم.وارتفعت كاردانو - وهي الآن العملة المشفرة في المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وإيثر - بنسبة 47% خلال الأيام السبعة الماضية. فيما اكتسبت باينانس 14% وريبل 61% ودوجكوين 18% خلال الفترة نفسها، وفقاً لـCoinGecko.الخزانة الأمريكية تهدئ المخاوف من قواعد العملات المشفرةوكتب الخبراء الإستراتيجيون في Fundstrat في مذكرة: «تواصل بيتكوين التداول أعلى من متوسطها المتحرك لـ200 يوم».وجاءت التحركات إلى الأعلى، حتى بعد أن فشلت صناعة العملات الرقمية في الفوز بتغيير قواعد الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة في مشروع قانون للبنية التحتية بالولايات المتحدة، تاركة لغة سليمة للإشراف الواسع على العملات الافتراضية في التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.