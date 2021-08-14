استقرت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، مقلصة مكاسب أسبوعية متواضعة، في نهاية أسبوع متقلب استمر فيه متغير دلتا لفيروس كورونا سريع الانتشار في عدم وضوح الرؤية بشأن توقعات الطلب.وجرى تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأمريكي بالقرب من 69 دولارًا للبرميل في نيويورك، بعد انخفاضها أخيرا، فيما يتداول برنت القياسي عند 71 دولاراً للبرميل.وأدت موجة كوفيد-19 الأخيرة إلى قيود أكثر صرامة على الحركة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود تقييمات متباينة حول تأثيرها.وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لبقية العام، في حين تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" ضربة عابرة للاستهلاك.وأوقف دلتا ارتفاع أسعار النفط بعد الانتعاش السريع من الوباء في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة؛ ما ساعد على رفع الأسعار بأكثر من 50% خلال النصف الأول من العام. لكن أكبر مصدر للقلق هو الإجراءات الصارمة في الصين، حيث اتبعت السلطات نهجًا مشدداً لاحتواء تفشي الفيروس على الرغم من وجود أحد أعلى معدلات التطعيم فيها عالمياً.وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن السوق أخيرا:" إن الطلب العالمي على النفط عكس مساره بشكل مفاجئ الشهر الماضي، حيث انخفض بشكل طفيف بعد ارتفاعه بمقدار 3.8 مليون برميل يوميًا في يونيو الماضي".