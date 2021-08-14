ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة أخيرا، وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب وسط التفاؤل حيال موسم أرباح قوي وانتعاش مطرد من التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى مستوى غير مسبوق عند 476.16 للجلسة العاشرة على التوالي. وسجل المؤشر حتى الآن أطول سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر 2006 (أي منذ 15 عاما).وفي حين تباطأت وتيرة المكاسب بسبب ضعف التداول في فصل الصيف، سجل المؤشر سلسلة 9 أيام من المكاسب المتتالية 7 مرات في الـ15 عاما الماضية.وزاد المؤشر داكس الألماني فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما لامس المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له منذ نحو 21 عاما.وسجلت الأسهم الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، حتى مع تراجع الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بشأن إجراءات تنظيمية صينية وسلالة دلتا سريعة الانتشار من فايروس كورونا.