علقت الصين عمليات الشحن في ميناء نينغبو تشوشان، ثالث أكثر موانئ العالم ازدحاما بالسفن وحركة شحن الحاويات التجارية، بعد ثبوت إصابة عامل هناك بفايروس كورونا، بحسب «RT».

وتم إيقاف جميع خدمات الحاويات الواردة والصادرة في محطة ميشان في ميناء نينغبو حتى إشعار آخر بسبب تعطل نظام الشحن، وفقا لبيان صادر عن الميناء.

وتمثل المحطة المغلقة نحو 25% من شحنات الحاويات عبر الميناء، وفقاً لحسابات شركة الاستشارات الأمنية التي قالت إن التعليق يمكن أن يؤثر بشدة على مناولة البضائع والشحن، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».

ويقع ميناء نينغبو تشوشان على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسية للشحن، علما أن محطة ميشان التي شيدت حديثا لديها قدرة استيعابية تصل إلى 10 ملايين حاوية.

ويعد هذا ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب فايروس «كورونا»، بعد إغلاق ميناء يانتيان في مقاطعة شينزين من أواخر مايو لمدة شهر تقريبا.

وأدى إغلاق ميناء يانتيان إلى تراكم البضائع في المصانع وساحات التخزين، ومن المحتمل أيضا رفع أسعار الشحن المرتفعة أصلا التي بلغت مستويات قياسية وصارت مصدرا للتضخم.