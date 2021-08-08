حلقت عملة «إيثر» المشفرة، أكبر منافس لـ«بيتكوين»، بعيداً مرة أخرى بعد ترقية شبكتها الأساسية Ethereum ما يشير إلى تقييد إمدادات العملة المشفرة وجعلها أكثر ندرة.ولامست ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أعلى مستوى لها في شهرين هذا الأسبوع؛ ما دفع مكاسب «إيثر» لهذا العام إلى نحو 280%، قبل تقدم بيتكوين بنسبة 40% في نفس الفترة بعد انخفاضها من مستوى قياسي بلغ 65.000 دولار تقريباً في أبريل الماضي.وتم إطلاق ترقية Ethereum الرئيسية، في وقت سابق؛ ما ساعد على تحقيق مكاسب قياسية لسعر «إيثر» بنسبة 20% خلال الأسبوع الماضي، وإعادة عملة بيتكوين إلى مستويات 40.000 دولار.وأدى ارتفاع سعر إيثر نحو 3000 دولار، إلى بلوغ قيمة سوق العملات المشفرة المجمعة ما يقرب من 1.7 تريليون دولار، ارتفاعاً من أدنى مستوياتها أخيرا عند 1.2 تريليون دولار سجلتها في يوليو الماضي.ومع تسارع صعود إيثريوم، يتوقع البعض في قطاع العملات المشفرة أن تتفوق على بيتكوين وتنتزع منها عرش العملات المشفرة من حيث القيمة.