تلقى الدولار دعماً، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد زيادة أفضل من المتوقع في الوظائف الأمريكية؛ ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض التحفيز.وارتفع مؤشر S&P 500 إلى مستوى قياسي، بقيادة الأسهم المالية والمواد الأولية، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100.وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، بأكبر قدر خلال عام تقريباً، وانخفض معدل البطالة، مما يوضح الزخم في سوق العمل الأمريكية في وقت تكافح تحديات التوظيف.وارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.5%، وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1762 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3877 دولار، والين الياباني 0.5% إلى 110.30 مقابل الدولار.وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 1.28%.وعززت الأرباح القوية الأسواق هذا الأسبوع، مما ساعد ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 على الوصول إلى قمم جديدة.