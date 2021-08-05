بعد نجاحها البارز كأول منصة ترفيه رقمية تدعم بطولات كبرى في كرة القدم، احتفلت منصة تيك توك بتحقيق إنجازها الرائع في رعايتها لبطولة أمم أوروبا 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الخطوة التي أسهمت في تعزيز مكانتها كمنصة داعمة لرياضة كرة القدم في المنطقة، حيث نجحت المنصة في اجتذاب العديد من صناع المحتوى، لاسيما جيل الشباب الشغوفين بتجربة إنشاء المحتوى، ومشاركته عبر منصة تيك توك.

ومن خلال رعايتها للنسخة السادسة عشرة من بطولة أمم أوروبا التي تم تنظيمها في عدد من العواصم الأوروبية خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021، قامت منصة تيك توك بإنشاء ونشر مقطع فيديو ترويجي للبطولة (رابط المقطع)، ضم العديد من النجوم العرب والعالميين، وحصد المقطع أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهو الأمر الذي برهن على حجم الإقبال المرتفع على محتوى كرة القدم على المنصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد تميزت رعاية تيك توك لهذه البطولة بتقديم العديد من العروض الموسيقية التي تمت مشاركتها عبر المنصة، أبرزها أغنية لـ«إد شيرين»، حطمت الرقم القياسي لأكثر العروض الموسيقية مشاهدة عبر المنصة، إضافة إلى منصة المشجعين تيك توك Fan Pit الافتراضية، وذلك عبر حساب @euro2020 وهاشتاغ #euro2020، وهي الميزة التي أتاحت للجمهور متابعة نتائج المباريات، والحصول على أبرز الفعاليات والأخبار، وذلك من خلال الانضمام إلى مجموعة من الحوارات عبر البث المباشر.

وقد تضمنت قائمة مبدعي محتوى كرة القدم المتميزين عبر تيك توك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال البطولة كلا من بشار عربي من المملكة العربية السعودية، ومحمد النوفلي من سلطنة عمان، والرياضية البارزة نبأ الدباغ، حيث تناول العديد من المبدعين أبرز الاتجاهات الرئيسية خلال البطولة عبر هاشتاغ #TikTokEuro2020، الذي حصد مشاهدات تصل إلى أكثر من 1.2 مليار مشاهدة، فيما حصد هاشتاغ #GameReady 240 مليون مشاهدة، و #EverybodyLovesFootball 940 مليون مشاهدة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم الرياضة في منصة تيك توك محمد حرب: «من خلال رعايتها للنسخة السادسة عشرة من بطولة أمم أوروبا، نجحت تيك توك في تعزيز مكانتها كملتقى رقمي لعشاق الرياضة والإبداع، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر المنصة، ومكّن العديد من الرياضيين من تعزيز التواصل في ما بينهم، عبر مشاركة المحتوى، حيث قمنا بتصميم تجربة مذهلة، تحمل العديد من المزايا التفاعلية».

وأضاف حرب: «ومن خلال هذه التجربة الرائعة، نجحنا في إبراز العديد من الاتجاهات الرياضية للكثير من الرياضيين، بما في ذلك عشاق كرة القدم، حيث تهدف منصتنا إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه الرياضة، وإظهار دعم الجمهور لكرة القدم عبر منصة تيك توك».

وقد شهد المحتوى الكروي عبر منصة تيك توك تفاعلاً كبيراً من الجمهور، تجلى بعدد مشاهدات قياسية وصلت إلى أكثر من 920 مليون مشاهدة على هاشتاغ #TikTokFootball في المنطقة، و175 مليار مشاهدة على #football على مستوى العالم، وهو الأمر الذي مكن تيك توك من أن تصبح موطناً رقمياً لفرق كرة القدم واللاعبين والمحتوى، وذلك بمشاركة أبرز اللاعبين الرئيسين في الدوري السعودي، بما في ذلك بافيتيمبي جوميز، ونايف هزازي، وهتان باهبري، وعبد الفتاح عسيري، إضافة إلى أكثر من 30٪ من أفضل أندية كرة القدم في المملكة، منها نادي الهلال، والأهلي، والشباب.

وتسعى منصة تيك توك إلى تعزيز مشاركتها في شتى الفعاليات الرياضية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعلنت شراكتها مع نادي بيراميدز في الدوري المصري، كما تتطلع المنصة إلى انطلاق الموسم الكروي 2021/2022 في المنطقة، لتعزيز العلاقة بين المشجعين والنجوم المفضلة لديهم.