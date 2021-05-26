فيما التقطت «بيتكوين» أنفاسها وصعدت أمس بالقرب من 40 ألف دولار بعد انحسار موجات البيع، عقب خسائر كبيرة منيت بها خلال الشهر الجاري وسط تداولات متقلبة، أوضح محللون أن السوق الصاعدة في بيتكوين قد توقفت مؤقتا، مشيرين إلى الحذر الذي يكتنف السوق حاليا.وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ»، كتب مؤسس Sundial Capital Research Inc جيسون جوبفيرت في مذكرة أن نهاية خط بيتكوين «فوق متوسط ​​200 يوم، والارتفاع الهائل في التقلبات، ليست بعلامات جيدة».يأتي ذلك بعدما انتقد الرئيس التنفيذي لشركات «تسلا» الملياردير إيلون ماسك استهلاك بيتكوين للطاقة. وقال إن شركة «تسلا» ستعلق المدفوعات باستخدام العملة المشفرة، كما أدى الخطاب التنظيمي الصارم بشأن العملات المشفرة من قبل الصين إلى تفاقم عمليات البيع، التي أدت إلى تخلص المستثمرين من مراكز الرافعة المالية.وعلى صعيد التداولات، صعد أكبر رمز رقمي بنسبة 5.2% إلى 39588 دولاراً، بينما تقدم مؤشر «بلومبرغ غالاكسي» للتشفير بنسبة 8% مع ارتفاع العملات المنافسة أيضاً مثل إيثريوم.ويتخلف سعر «بيتكوين» الحالي بنحو 25 ألف دولار عن المستوى الذي حققه في منتصف أبريل البالغ 65 ألف دولار تقريبا.وانخفضت قيمة أكثر من 7000 رمز مشفر يتتبعه CoinGecko بنحو 800 مليار دولار إلى 1.76 تريليون دولار من ذروة مايو.وعلى مدى فترات زمنية أطول، لا تزال العملات الافتراضية تحقق مكاسب كبيرة، فقد ارتفعت عملة بيتكوين بنسبة 342% في العام الماضي. وصعدت «إيثر» بأكثر من 1000%، وارتفعت قيمة عملة دودج كوين بنسبة 14000%.