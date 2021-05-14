زادت أسعار الذهب اليوم (الجمعة) على خلفية انخفاض الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا في التضخم بالولايات المتحدة؛ ما غذى مخاوف من رفع أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1829.61 دولار للأوقية.

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.40 دولار. واستقر المعدن على أساس أسبوعي.

وبالنسبة للدولار، هبط المؤشر الذي يقيسه 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال اقتصاديون متخصصون في قطاع الذهب: «التضخم ليس بالضرورة سلبيا بالنسبة للذهب، لكن من السلبي بدء البنوك المركزية في التحرك على خلفية ذلك، والسوق تصبح متوترة بعض الشيء لاعتبارها أن هذا قد يؤدي إلى تقديم موعد خفض مجلس الفيديرالي للحوافز قليلا».

وأظهرت بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ارتفاعا أكبر من المتوقع لأسعار المستهلكين، وانخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرا؛ ما غذى المخاوف بشأن تنامي التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.8% ليبلغ 2914.28 دولار للأوقية. وزادت الفضة 0.1% إلى 27.09 دولار، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 1216.69 دولار.