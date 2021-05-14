ارتدت أسعار النفط اليوم (الجمعة) لتعويض بعض خسائر اليوم السابق، مع تعزز أداء أسواق الأسهم وتراجع الدولار الأمريكي، رغم تأثر المكاسب بفعل موجة فايروس كورونا في الهند مستهلك النفط الرئيسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار أو 1.8% إلى 68.28 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.12 دولار أو 1.8% إلى 64.94 دولار.

وارتفعت الأسهم العالمية فيما تراجع الدولار اليوم (الجمعة)، بعدما أعلن مسؤولو مجلس الفيديرالي الأمريكي أنه لن يكون هناك تحرك وشيك لتشديد السياسة النقدية بأكبر اقتصاد في العالم.

وفي الولايات المتحدة طمأن الرئيس جو بايدن سائقي السيارات بأن إمدادات الوقود ستبدأ في العودة إلى طبيعتها بنهاية هذا الأسبوع، حتى مع نفاد البنزين من المزيد من محطات الوقود في جنوب شرق البلاد، بعد أسبوع تقريبا من هجوم إلكتروني طال خط أنابيب الوقود الرئيسي في البلاد.

من جهته، قال كبير محللي الأسواق لدى أواندا إدوارد مويا: «دورة الصعود الهائلة لهذه السلعة الأساسية وصلت إلى نقطة توقف قوية وسوق الطاقة لا تعرف ما الذي يجب فعله في ظل ثبات وول ستريت على خلفية التضخم والتسطح البطيء للمنحنى في الهند».

وأضاف: «آفاق الطلب على الخام لا تزال إيجابية بالنسبة للنصف الثاني من العام، وسيحول ذلك دون حدوث أي هبوط كبير لأسعار النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت (الأربعاء) إن الطلب على النفط سيتجاوز إنتاج كبار المنتجين بفضل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 عالميا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري أن: «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الحالي لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني»، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول أوبك+.