تتجه عملة بيتكوين نحو تراجع أسبوعي بأكثر من 10%، بعد أن ضاعف الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك هجومه على متطلبات الطاقة في عملية تعدين العملة المشفرة.

وفي وقت سابق، وصف ماسك التوجهات الأخيرة لاستهلاك بيتكوين للطاقة بـ«الجنون». وقال (الأربعاء) الماضي إن «تسلا» ستعلق مشتريات السيارات باستخدام العملة المشفرة.

وفاجأ هذا التحول الذي قام به أحد أكثر المؤمنين بالعملات المشفرة المستثمرين على حين غرة، وأدى إلى انخفاض الأسعار على جميع الأصول المشفرة، بما في ذلك انخفاض عملة بيتكوين إلى نحو 46 ألف دولار.

وقلصت العملة المشفرة الأكثر شعبية بعض الخسائر، وكان سعرها يتأرجح حول 50 ألف دولار اليوم (الجمعة) في أسواق آسيا، ما ساعد مؤشر «بلومبرغ» للعملات المشفرة على الصعود بنحو 6%.

ونشر ماسك رسمياً بياناً على «تويتر» يوضح فيه أن استهلاك بيتكوين للكهرباء قد ارتفع بشكل كبير هذا العام.