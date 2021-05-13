ارتفع الذهب أمس (الخميس) بدعم آمال في أن الفيديرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريبا، غير أن المكاسب حد منها صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في أبريل الماضي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1816.63 دولار للأوقية، وذلك بعد نزول بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1817.40 دولار.وأظهرت بيانات أمس (الأربعاء) أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاما في أبريل الماضي، ما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم.ورفع ذلك القلق عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في حين استقر الدولار.وأوضح محللون ماليون أنه ما زال الذهب في مرحلة ما بعد الصدمة من ذلك المؤشر الصادر لأسعار المستهلكين، والتوقعات في السوق الآن هي أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى فعل شيء حيال التضخم.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.9% إلى 2881.61 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 0.5% إلى 26.90 دولار للأوقية، في حين صعد البلاتين 0.2% إلى 1211.87 دولار.