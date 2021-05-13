عاودت «بيتكوين» الارتفاع عن مستوى 51 ألف دولار في التعاملات الآسيوية اليوم (الخميس)، لتعوض بعضا من خسارة 17% تكبدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على «تويتر» إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.فقد هبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54 ألفا و819 دولارا إلى 45 ألفا و700 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس الماضي، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة.وعوضت نصف تلك الخسائر تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفا و99 دولارا.