وصل عجز ميزانية الحكومة الأمريكية إلى 226 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، بانخفاض 512 مليار دولار أو 69% من العجز المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، الذي كان أول شهر كامل من الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.وأوضحت وزارة الخزانة أن العجز في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أكتوبر 2020 سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 1.932 تريليون دولار بزيادة 30% عن الفترة نفسها من العام المالي 2020.وبحسب البيانات، قفزت الإيرادات في أبريل الماضي 82% عن مستواها قبل عام إلى 439 مليار دولار، لكن الزيادة ترجع جزئيا إلى مدفوعات لضرائب الدخل مؤجلة من العام الماضي، بينما هبطت المصروفات 32% مقارنة مع أبريل نيسان 2020 إلى 665 مليار دولار، لأن ذلك الشهر شهد الجانب الأكبر من المدفوعات للأفراد في الجولة الأولى من حزمة التحفيز المالي لتخفيف تداعيات فايروس كورونا.وبلغ إجمالي الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي 2.143 تريليون دولار، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات 22% إلى 4.075 تريليون دولار.