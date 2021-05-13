تجدد صعود أسعار المنازل في بريطانيا خلال أبريل الماضي، حيث أدى ارتفاع الطلب وندرة العقارات المعروضة للبيع إلى تأجيج الزخم في هذه السوق المزدهرة.وبحسب ما نقلته «بلومبرغ»، في تقرير نُشر اليوم (الخميس)، أوضح المعهد الملكي للمسّاحين القانونيين في بريطانيا أن الافتقار إلى عروض جديدة أصبح الآن مصدر القلق الأكبر مع زيادة الطلب على العقارات في كل منطقة من البلاد.ويؤدي هذا إلى تأجيج الأسعار في سوق مدعومة بالفعل بخفض ضريبي مؤقت، وعمليات بحث عن مساحات إضافية مستوحاة من الوضع الذي فرضه الإغلاق بسبب كورونا.وتأتي هذه النتائج وسط توقعات اقتصادية مشرقة، تشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع بمجرد رفع ضريبة الدمغة على المشتريات تدريجيًا، اعتبارًا من نهاية يونيو القادم.وكانت جمعية البناء الوطنية (Nationwide Building Society) أشارت الشهر الماضي إلى أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 2.1% في أبريل الماضي، وهي أسرع وتيرة شهرية لها منذ 17 عاما.