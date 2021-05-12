ارتفعت عملة «إيثريوم» Ethereum، ثاني أغلى عملة رقمية في العالم، بنسبة 10% تقريبًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 4350 دولارا.ووفقا لأحدث البيانات التي نشرها Coinmarketcap، تمتلك «إيثريوم» الآن قيمة سوقية تزيد على 500 مليار دولار. وأصبحت بذلك ثاني عملة مشفرة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى هذا الحد.وقد باتت Ethereum الآن أكثر قيمة من بنك الاستثمار الرائد في العالم JPMorgan، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة JPMorgan Chase حاليًا نحو 480 مليار دولار.وشهدت «إيثريوم» ارتفاعًا منذ بداية عام 2021، وتجاوزت العملة المشفرة القيمة السوقية لبنك أوف أمريكا وباي بال في وقت سابق من هذا العام.وكان كبار أصحاب المصلحة في Ethereum نشطين خلال الأسبوع الماضي. وهذا الانفجار في النشاط الذي بدأ في 3 مايو الجاري كانت له علاقة كبيرة بالارتفاع إلى مستوى 4200 دولار الذي كسرته العملة المشفرة، بحسب ما ذكرته إحدى شركات التحليلات على «تويتر».وحالياً، أصبحت «إيثريوم» تهيمن على حصة 19.6% من سوق العملات المشفرة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.