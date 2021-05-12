ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس بنسبة 0.74%، ما يعادل 0.51 دولار، ليصل إلى 69.06 دولار أمريكي للبرميل، بعد انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية عزز توقعات «أوبك» لزيادة الطلب، في حين تنتظر السوق تطورات جديدة بشأن توقف منظومة كولونيال بايبلاين لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، عقب تضررها من هجوم إلكتروني.ودفع تعطل إمدادات الوقود أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وقفز الطلب في بعض المناطق التي يخدمها خط الأنابيب بينما سارع سائقو السيارات إلى ملء خزانات الوقود في مركباتهم.من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم: «لا يوجد نقص في البنزين، في أعقاب إغلاق خط أنابيب كولونيال ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أي تلاعب في سعر وقود السيارات».وأبلغت جرانهولم الصحفيين في البيت الأبيض: «الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد. نطلب من الناس ألا يقوموا باكتناز الوقود».من جهة أخرى، أوضح مصدران بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين 5.6 مليون برميل.