بدأت الحكومة الصينية إصدار عملة رقمية مدعومة بتقنية سلاسل الكتل blockchain لمواطنيها، وهي التكنولوجيا التي تدعم العملات المشفرة مثل «بيتكوين» و«إيثريوم».ولتشجيع انتشارها وتداولها، أطلقت الصين نظام يانصيب، حيث وزعت عملات على 750 ألف شخص من مواطنيها، أمس الأول (الثلاثاء) في أول إطلاق رسمي، حيث يمكنهم بالفعل إنفاق اليوان الرقمي الخاص بهم في المتاجر وعبر الإنترنت باستخدام تطبيق خاص.يأتي ذلك، في وقت أصبحت المدفوعات المستندة إلى التطبيقات شائعة جداً في الأعمال التجارية الصينية، لذلك سارع التجار إلى التكيف مع العرض الحكومي الجديد.ومع إطلاق العملة الرقمية، سيكون كل يوان متداول موجوداً كعملة مادية أو رقمية، فيما يتوقع المحللون أن ترفع الحكومة الصينية مبلغ العملة الرقمية في المستقبل، وبالتالي تخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق.