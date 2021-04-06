أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حرصه على إعادة العراق إلى الصف العربي بين إخوانه وأحبائه، وقال إن العراق يبحث عن أشقائه في العالم العربي.وأضاف خلال لقاء مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أمس (الإثنين): نحن اليوم بين إخواننا وأشقائنا، نحن يد واحدة، نريد الاستفادة من التجربة الإماراتية، ومطلوب أن نخرج من نتائج الحروب ونفكر بالمستقبل ونستفيد من التجارب الناجحة. وتابع الكاظمي «نحتاج من أشقائنا أن يقفوا معنا في حماية هذه التجربة، وأبوابنا مفتوحة كون الاستثمار ينعكس على الأمن القومي في العراق والمنطقة».وأوضح أن العراق يبحث عن دور ليكون نقطة التقاء وتكامل، وعلينا أن نفكر سوياً، وعلينا أن نعمل سوياً لخدمة شعوبنا والمنطقة ونستطيع بناء أكبر علاقة.