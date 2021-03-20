بعد عام استثنائي لشركات الطيران العالمية في 2020 بفعل تبعات جائحة كورونا، تتأهب الشركات لفورة في الحجوزات خلال الفترة القادمة من طرق أبواب أسواق الدين أو طرح أسهمها في أسواق المال من أجل توفير السيولة اللازمة لارتفاع الطلب على تلك الشركات بعد تجاوز الأسوأ من جائحة كورونا.وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، جمعت شركة الخطوط الجوية البريطانية نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني من بيع سندات تقليدية الأسبوع الماضي في وقت اتجهت بعض الشركات لطرح أسهمها في «وول ستريت» لتلبية احتياجاتها المستقبلية من السيولة.ويتزامن لجوء شركات الطيران العالمية إلى الأسواق إلى اتجاه المستثمرين نحو عمليات تدوير استثماراتهم من الأسهم، التي استفادت من الجائحة على غرار أسهم شركات ألعاب الفيديو إلى الأدوات الاستثمارية للشركات التي تضررت من تبعات كورونا مع مؤشرات على عودة الحياة إلى طبيعتها، وارتفاع متوقع في الطلب على منتجات تلك الشركات مجددا.