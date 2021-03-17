كشفت وكالة الطاقة الدولية، أمس، أنه من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا، رغم توقعات بأن تدعم لقاحات الطلب في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط.وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: «الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا يشيران إلى غير ذلك، وكبداية ما زالت مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية، بالرغم من تراجع مستمر».وأضافت:«علاوة على المخزون الاحتياطي، يجري تكديس قدر كبير من فائض طاقة الإنتاج نتيجة لقيود أوبك+ على الإمدادات، كما أن احتمال طلب أقوي مع استمرار قيود إنتاج أوبك+ يشيران لتراجع حاد في المخزونات خلال النصف الثاني من العام»، لكن في الوقت الحالي يوجد نفط كاف وزيادة في الخزانات وتحت الأرض لاستمرار إمدادات ملائمة لأسواق النفط العالمية.وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بأوبك+، قد أبقت قيود الإنتاج دون تغيير إلى حد بعيد في الشهر الجاري لتحفز السوق، ما دفع بعض المستثمرين للتنبؤ بدورة فائقة أي ارتفاع كبير للأسعار لعدة سنوات.