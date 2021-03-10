كشف رصد أجرته «عكاظ» أن الليرة التركية عاودت الهبوط مجددا أمام الدولار الأمريكي خلال تداولاتها أمس (الثلاثاء)، إذ يتداول الدولار عند مستوى 7.77 ليرة، ليفصل العملة التركية 75 سنتا عن تسجيلها أدنى قاع تاريخي لها، عندما بلغ الدولار في نوفمبر الماضي 8.52 ليرة كأدنى مستولى للعملة التركية.تراجعت الليرة التركية 1.6% مسجلة هبوطا في 10 من الجلسات الـ11 الأخيرة، مع ارتفاع معدل التضخم وعائدات السندات العالمية وأسعار النفط في اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي (الجمعة) الماضي: «سنتخذ خطوات حاسمة» من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن «تحولا منهجيا» حدث في نوفمبر حين تولى رئاسة البنك.وارتفعت الليرة منذ نوفمبر لكنها تخلت عن نصف مكاسبها الأسبوعين الأخيرين.وبالنسبة لتركيا التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في ما يزيد على عامين أخيرا.ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع القادم لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15% الشهر الماضي.