لامست عملة «بيتكوين» مستويات قياسية جديدة بعدما اخترقت مستوى 56 ألف دولار خلال الساعات الماضية، وهو أعلى مستوى سجلته العملة الافتراضية المشفرة على الإطلاق.وفي وقت سابق، ارتفعت عملة «بيتكوين» لتخترق مستوى 56101 دولار، لكنها سجلت ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 9% لتستقر في صباح تعاملات أمس (السبت) عند مستوى 55681 دولاراً، فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 1038.5 مليار دولار، وفق منصة «كوين ماركت كاب».وربما تقود هذه الارتفاعات القياسية التي سجلتها عملة «بيتكوين» إلى التوقعات الخاصة ببنك الاستثمار الدولي «جي بي مورغان»، الذي توقع في مذكرة بحثية أول الشهر الماضي، أن تحقق عملة بيتكوين مكاسب إضافية كبيرة على المدى الطويل لتصل إلى 146 ألف دولار، لأنها تتنافس مع الذهب لجذب تدفقات الاستثمار.وأشار إلى أن القيمة السوقية لعملة «بيتكوين» قد ترتفع بمقدار 4.6 مرة لسعر نظري يبلغ 146 ألف دولار، لمطابقة إجمالي استثمارات القطاع الخاص في الذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة أو السبائك والعملات المعدنية.وعلى صعيد المكاسب المجمعة للعملات الرقمية، فقد قفزت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.4% رابحة نحو 56.4 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 1662 مليار دولار في تعاملات الجمعة الماضي إلى نحو 1718.4 مليار دولار في تعاملات صباح أمس السبت.وفي المركز الثاني، حلت عملة «إيثريوم» التي قفزت خلال الساعات الماضية بنسبة 5.6% لتسجل مستوى 2011 دولاراً وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية لتستقر عند مستوى 231.8 مليار دولار.