ارتفع الدين العالمي لمستوى قياسي جديد بنهاية 2020، وسط توقعات بمزيد من الاقتراض في 2021، بعد عام من تفشي فايروس «كورونا» المستجد.



ونقلاً عن تقرير للمعهد الدولي للتمويل، ذكرت وكالة «بلومبيرغ»، أن ​ديون​ الحكومات والشركات والأسر في العالم صعدت إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغت 281 تريليون دولار بنهاية عام 2020.



وهذا الرقم يعادل نحو 355% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي للعالم، حيث زادت الديون خلال العام الماضي بواقع 24 تريليون دولار، أي بمعدل 2.7 مليار دولار في الساعة، وفقاً للوكالة.



وأشار التقرير إلى أن الحكومات التي تشهد عجزاً كبيراً في ​الموازنة​ ستقوم بزيادة ديونها هذا العام بنحو 10 تريليونات دولار، مع صعوبة ​خفض الإنفاق، بحسب «RT».