واصلت أسعار النفط تسجيل مستوياتها القياسية خلال تداولاتها (الخميس) الماضي، إذ ارتفعت خلال تداولاتها أكثر من 1%، لتلامس العقود الآجلة لخام «برنت» 65.39 دولار، بدعم من إغلاق آبار ومصافٍ نفطية في تكساس الأمريكية بسبب موجة من البرد الشديد، حيث تجتاح عاصفة ثلجية كلاً من تكساس وأوكلاهوما.ولامس «برنت» أعلى مستوى في 13 شهراً، وتحديدا منذ يناير العام الماضي عندما لامس مستوى 65 دولاراً آنذاك، قبل تراجعها بسبب جائحة كورونا.وتعطلت آبار ومصافي النفط في تكساس يوم (الإثنين) الماضي بفرض قيود على مشغلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن 4 ملايين منزل وشركة، وتنتج تكدس قرابة 4.6 مليون برميل من النفط يومياً، ويوجد بها 31 مصفاة، كأكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وقدر محللون في «ريستاد انريجي» أن ما بين 500 ألف و1.2 مليون برميل من إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة سيتوقف بسبب الموجة الباردة التي أغلقت أيضاً بعضاً من أكبر المصافي النفطية في الولايات المتحدة.