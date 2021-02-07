أفادت صحيفة «صنداي تايمز» -وفقا لرسائل بريد إلكتروني مسربة اطلعت عليها- بأن الحكومة البريطانية تدرس رفع الضرائب على شركات التكنولوجيا وشركات التجارة الإلكترونية التي ازدهرت أعمالها على أثر انتشار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكجزء من جهود الحكومة البريطانية لخفض ديونها، وفي ظل توقعات بارتفاع العجز في الميزانية إلى 550 مليار دولار هذا العام، تدرس الحكومة البريطانية فرض ضريبة لمرة واحدة على الأرباح الاستثنائية للشركات، التي تحققت بفضل الجائحة، فيما استدعى مسؤولو وزارة المالية شركات التكنولوجيا وتجار التجزئة لمناقشة كيفية رفع ضريبة المبيعات عبر الإنترنت، وهذه الضريبة قد تطبق في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لـ«العربية»، فإن من الشركات التي من المحتمل أن تتأثر بضريبة «كوفيد-19» تجار التجزئة عبر الإنترنت، وشركات توصيل الطعام، وشركات الطرود، ومحلات السوبرماركت الكبرى.