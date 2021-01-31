هبطت الأسهم الأوروبية بنهاية تداولاتها الأسبوعية (الجمعة) الماضي، مسجلةً أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكتوبر، إذ تزايدت المخاوف المتعلقة ببطء توزيع لقاحات كوفيد 19، في حين أدت فورة في تعاملات الأفراد إلى تقلب في وول ستريت.فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.9%، ماحياً جميع المكاسب التي حققها في يناير وأنهى الأسبوع على تراجع 3.1%.وهبط المؤشر داكس الألماني 1.7%، وخسر المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني 1.8%.