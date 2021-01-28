رغم الخسائر التي تكبدتها عملة «بيتكوين» خلال الساعات الماضية، تمكنت 10 عملات رقمية من تحقيق ارتفاعات قياسية تجاوزت 100% في بعضها.ووفق موقع «كوين ماركت كاب»، فقد سجلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية نحو 934.4 مليار دولار في تعاملات صباح أمس.

وسجلت عملة «بيتكوين» خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.5%، لترتفع خسائرها الأسبوعية إلى ما يقرب من 10% متراجعة إلى مستوى 31824 دولارا في تعاملات أمس، فيما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 592.5 مليار دولار.

في المقابل، سجلت عملة «بونس توكن» ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 100.8% ليرتفع سعرها إلى مستوى 1.089 دولار، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 31.6 مليون دولار.

في المركز الثاني حلت عملة «أوشين» التي قفزت بنسبة 84.12% ليصل سعرها إلى نحو 1.22 دولار، وحلت عملة «كونوس» في المركز الثالث بعدما ارتفعت بنسبة 66.7%، وجاءت عملة «ألفا فاينانس» في المركز الرابع بعدما قفزت بنسبة 48.9%، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 261.6 مليون دولار. وحلت عملة «فانتوم» في المركز الخامس بعدما بلغ سعرها نحو 0.077 دولار.

وفي المركز السادس، جاءت عملة «جني» بعدما قفزت بنسبة 44.5%. وحلت عملة «بروبس توكن» في المركز السابع بعدما ارتفعت بنسبة 40% إلى مستوى 0.133 دولار.

وجاءت عملة «كاش» في المركز الثامن بعدما ارتفعت بنسبة 33.4% إلى مستوى 0.049 دولار، وعملة «تيرا» في المركز التاسع مرتفعة بنسبة 32% إلى نحو 1.2 دولار.

في المركز العاشر، جاءت عملة «سويس بورج» بعدما صعدت بنسبة 31.8% إلى مستوى 0.402 دولار.