خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، بالتزامن مع زيادة إصابات «كورونا» وإعادة تطبيق قيود الإغلاق ما يحد من حركة التنقل.وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط الخام العام الحالي بنحو 0.3 مليون برميل يومياً إلى 5.5 مليون برميل يومياً وسط توقعات بأن يُسجل 96.6 مليون برميل يومياً.وأشارت الوكالة في بيان على موقعها إلى أن الطلب على الخام تهاوى بمقدار 8.8 مليون برميل يومياً في 2020.وأوضح التقرير أنه من المتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام هامشياً خلال الربع الأول من العام الحالي في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض القيود على السفر؛ لذلك خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً إلى 94.1 مليون برميل يومياً في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.وبالرغم من ذلك أكدت وكالة الطاقة أن بدء تطعيمات اللقاح تضع أساسيات لمسار أقوى للعام الحالي من حيث كل من العرض والطلب على الخام واستئناف مستويات النمو بعد انهياره في العام الماضي.