رغم أن تاريخ العملات المشفرة تجاوز عقدا من الزمان، وتحديدا منذ قرابة 12 عاما، إلا أنها لم تحظ باهتمام المستثمرين وعموم المتعاملين في الأوراق المالية سوى العام الماضي، وأصبح البعض ينظر إلى العملة المشفرة الأكثر رواجا «بيتكوين» على أنها تحوط ضد التضخم، على غرار الذهب.وشهد صعود «بيتكوين» تحطيم أرقام قياسية في الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً في جزء منه بدخول عدد من المستثمرين الكبار إلى السوق، وفقًا لما أكده هنري أرسلانيان، مدير التشفير العالمي في PwC.صعود 400 %وشهدت العملة ارتفاعا حادا خلال يناير الحالي، وتحديدا يوم 8 عند اختراقها مستويات 40 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، تزامنا مع الذكرى الـ12 لإنشاء العملة الرقمية «بيتكوين»، بارتفاع نسبته تتجاوز 400% خلال عام.وكانت العملة الإلكترونية قد ارتفعت إلى قرابة 20 ألف نقطة في عام 2017، أعقبه تراجع حاد في 2018، ما أدى إلى تبديد مليارات الدولارات من القيمة السوقية للعملات المشفرة الرئيسية، إلا أن عشاق هذه العملات يتوقعون أن الارتفاع الحالي مختلف لأنه مدفوع بالشراء المؤسسي بدلا من المضاربة.هل ينضب البيتكوين ؟التعدين أو التنقيب عن «البيتكوين» مهمة سرية تتم في العالم الافتراضي يجيدها قلة من خبراء وقراصنة الإنترنت، إلا أن آبار العملة الرقمية الشهيرة توشك على النضوب، لأن البروتوكول الخاص بالبيتكوين قد حدد 21 مليون وحدة بتكوين BTC، وتم حتى الآن تعدين نحو 18 مليون وحدة. بينما توجد 3 ملايين وحدة لم يتم تعدينها، ولا يزال مغامرو الإنترنت يسبرون أغوار الشبكة العنكبوتية بحثا عنها على الرغم من أنه نشاط مجرّم في معظم دول العالم.«باي بال» تفتح الباب لتوسع بيتكوينساهمت شركات مالية كبرى مثل PayPal وFidelity بتحركات أيضاً في سوق العملة المشفرة، بينما استخدمت Square وMicroStrategy ميزانياتها العمومية لشراء «بيتكوين»، وتحظى بيتكوين بدعم متزايد كوسيلة للدفع عبر الإنترنت. ويعدّ باي بال PayPal أحد أهم المواقع التجارية عبر الإنترنت التي تعتمد استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.مستويات تاريخيةووفق موقع «كوين ماركت كاب»، وفيما سجلت «بيتكوين» ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الساعات الماضية، لكنها قفزت خلال الأسبوع الأخير بنسبة 23.11% لتسجل في تعاملاتها الشهر الحالي مستويات 40676 دولارا، فيما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستويات تتجاوز 700 مليار دولار.مستقبل البيتكوين في 2021رسم تقرير حديث، عدة سيناريوهات لمستقبل العملات الرقمية خلال العام 2021، أهمها أن تسجل «بيتكوين» قفزة قياسية تصل خلالها إلى مستوى 100 ألف دولار.وأشارت الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين، إلى أن المعطيات القائمة حتى الآن تشير إلى أن عملة «بيتكوين» سوف ترتفع إلى مستويات تاريخية وغير مسبوقة لتراوح أسعارها خلال الربع الثالث من العام الحالي ما بين 65 و75 ألف دولار، فيما يرى صندوق استثمار العملات المشفرة، أن العام الحالي سيشهد تسجيل «بيتكوين» مستوى الـ100 ألف دولار.