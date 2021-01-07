نجح رجل الأعمال الأمريكي المهتم بصناعة السيارات الكهربائية والسفر للفضاء إيلون ماسك (الخميس) في إزاحة الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس من المرتبة الأولى في قائمة أكثر 100 شخص ثراء في العالم؛ ليصبح أغنى رجل في العالم، بثروة بلغت 185 مليار دولار.

وتحقق ذلك لماسك البالغ من العمر 49 عاماً بفضل ارتفاع أسهم شركة تيسلا التي يملكها، وتختص بإنتاج السيارات الكهربائية. واستطاع ماسك أن يزيد ثروته بنحو 146 مليار دولار خلال هذه السنة فحسب. وكان في يناير 2020 يحتل المرتبة الـ35 ضمن قائمة الأثرياء الـ 100. وتقترب القيمة السوقية لشركة تيسلا من 500 مليار دولار.

وقفزت أسهم تيسلا التي يملكها ماسك بنحو 4.9%، الأربعاء، بعد يومين من إنهاء أول جلسة تداول في 2021، محققا أرباحا بنسبة 3.4%.

وكان ماسك قد تفوق على بيل غيتس في نوفمبر، والذي كان يحتل المركز الثاني في قائمة الأثرياء، حيث يعتبر هذا الإنجاز قفزة كبيرة، نظرا لأن ماسك كان يحتل المركز الـ 35 في قائمة الأثرياء في بداية عام 2020.

وكانت «تيسلا» قد سلمت نحو 499.550 سيارة خلال عام 2020، حيث يعتبر هذا المعدل أعلى من التخمينات التي وضعت في أول العام، والتي تنبأت بأن تنتج الشركة نحو 481.261 سيارة خلال العام، وفقا لما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.