لامست أسعار نفط «برنت» خلال تداولاتها اليوم (الخميس) الماضي مستوى 51.8 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%، لتصعد لأعلى مستوياتها في عدة أشهر، إضافة لارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب استحقاق، بنحو 1.5% لتتداول عند 48.55 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار مع بدء الترخيص للقاحات الوقاية من فايروس كورونا، وإجماع «أوبك+» على تمديد خفض الإنتاج، وساهم في ارتفاع أسعار النفط تحسن الطلب، وبدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم، وتخفيف قيود مواجهة «كورونا»، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.

وكانت شركة أرامكو قد بدأت بتخفيض إنتاجها من البترول الخام حتى شهر يونيو القادم، بكميات إضافية تبلغ مليون برميل يوميا.