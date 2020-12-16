أكد رئيس منظمة «أوبك» وزير الطاقة الجزائري عبدالمجيد عطار، أن المنظمة لا يجب أن تسرع في زيادة إنتاج النفط أوائل العام القادم، مشيرا إلى أن الطلب على الطاقة لا يزال هشا مع تفشي فايروس «كورونا» حول العالم.وأوضح عطار، أنه لا يوجد ما يضمن بأن المجموعة وحلفاءها سيرفعون إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بحلول شهر أبريل القادم، حتى بعد الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر على الوصول إلى ذلك المستوى تدريجيا، وفقا لـ«بلومبيرغ».وشدد على ضرورة اتخاذ الحذر، رغم وجود مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في أسعار النفط، خصوصا في ظل استمرار تآكل فائض مخزون النفط العالمي.