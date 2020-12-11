واصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن قفز خام «برنت» أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل، لأول مرة منذ مارس، معوضاً كامل خسائر «كورونا».

ويأتي ارتفاع الأسعار، (الخميس)، مدعوماً بطرح لقاح مضاد لفايروس «كورونا» المستجد في بريطانيا، والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود رغم زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي حين بدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، فإن الولايات المتحدة قد تبدأ حملة التطعيم بنهاية الأسبوع، بينما وافقت كندا (الأربعاء) على أول لقاح لها، مشيرة إلى أنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التطعيم ضد «كورونا» في غضون أيام في الولايات المتحدة، إذ تجتمع لجنة من المستشارين اليوم لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالتصريح بالاستخدام الطارئ للقاح تنتجه «فايزر» و«بيونتك».

وأكد محللون أن اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» نقطة تحول كبيرة، وسيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط الذي عاني من قيود تفرضها الحكومات على الحركة.