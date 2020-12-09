سجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال 3 سنوات في شهر نوفمبر الماضي، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، ما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ شهر فبراير 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12% ومقارنة مع 11.4% في شهر أكتوبر.وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأمريكي على قدرة الصين على المنافسة تجاريا.وزادت الواردات 4.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر مقارنة مع نمو 4.7% في أكتوبر، وإن كانت تنم عن توسع للشهر الثالث على التوالي.وتمخضت الصادرات القوية عن فائض تجاري 75.42 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، الأكبر منذ 1981 على الأقل حين بدأ تسجيل ييانات «رفينيتيف».