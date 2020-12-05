أكد الاجتماع الوزاري الثاني عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارج المنظمة إجراء تعديل طوعي على الإنتاج بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، في بداية شهر يناير 2021، لتخفيض الإنتاج من 7.7 مليون برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً، كما اتفقت الدول المشاركة على عقد اجتماعاتها الوزارية بصفة شهرية، بدايةً من يناير 2021، لتقييم ظروف الأسواق واتخاذ قرارها بشأن إجراء تعديلات إضافية على الإنتاج خلال الشهر التالي للاجتماع، مع تحديد التعديلات الشهرية بما لا يزيد على 0.5 مليون برميل يومياً.واتفق الاجتماع على تمديد فترة التعويض المقررة في سبتمبر 2020، للفترة من شهر يناير حتى نهاية مارس 2021، لضمان تعويض الإنتاج الزائد بالكامل. وفي ضوء المؤشرات الأساسية الراهنة لأسواق البترول، والتوقعات لعام 2021، اتفق المشاركون في الاجتماع على إعادة التأكيد على الالتزام القائم، وفقاً لقرار إعلان التعاون بدءاً من 12 أبريل 2020، بإعادة مليوني برميل يومياً إلى الأسواق بشكل تدريجي، نظراً لمراعاتها لظروف الأسواق. وطالبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الاستمرار في القيام بدوره كرئيس للاجتماع الوزاري لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.وفي سياق متصل أعلنت أرامكو السعودية نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر أمس (الجمعة)، بإعادة محطة التوزيع في جازان إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.