أعلن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية» وستعاني من انخفاض غير مسبوق بنسبة 11.3% في إجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد.وكشفت تقديرات رسمية ذكرها وزير المالية في خطاب في البرلمان، أن النمو سينتعش بنسبة 5.5% العام القادم.وقال سوناك خلال عرضه خطة واسعة للإنفاق: «من المتوقع أن يرتفع العجز العام إلى 394 مليار جنيه للعام المالي الحالي، أي 19% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب جهود غير مسبوقة لدعم قطاع الوظائف في مواجهة صدمة الوباء».