توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوير «إياتا» يوم الثلاثاء أن تخسر شركات الطيران نحو 39 مليار دولار في عام 2021، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة في يونيو الماضي، إضافة إلى عجز بقيمة 118.5 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الحالية، بزيادة 40% عن التوقعات السابقة بعد أن قضت موجة جديدة من عمليات الإغلاق على عودة الرحلات الجوية، وذلك في ظل توقعات تأخر برامج التطعيم من فايروس كورونا، التي ستستغرق وقتا لإنعاش الطلب على السفر، وفقاً لـ «بلومبيرغ».وستكون الخسائر مجتمعة خمسة أضعاف الخسائر التي تراكمت خلال فترة الركود بين 2008-2009، وفقا لـ «إياتا»، التي تتوقع أن تتحول الصناعة للربحية مرة أخرى في الربع الأخير من العام القادم، في وقت أبكر مما كانت قد اقترحته قبل الأخبار الأخيرة من اختبارات لقاحات «كورونا».وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد ألكسندر دي جونياك في بيان:«ستسجل كتب التاريخ عام 2020 كأسوأ سنة مالية في الصناعة، والخسارة المتوقعة في عام 2021، في حين أنها أقل لا يوجد ما نحتفل به».