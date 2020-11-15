بدأت محكمة بالقرب من طوكيو، أمس، النظر في دعوى قضائية مدنية أقامتها شركة «نيسان» لصناعة السيارات، لمطالبة رئيسها السابق كارلوس غصن، بتعويض قدره 10 مليارات ين، ما يعادل 95 مليون دولار.وعُقدت الجلسة الأولى قبيل ظهر أمس، في محكمة يوكوهاما الابتدائية غرب طوكيو، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة «نيسان» العالمية.وتهدف هذه الدعوى إلى «التوصل إلى اعتراف بمسؤولية غصن عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الشركة»، حسبما ذكرت «نيسان» في بيان نُشر أمس على موقعها الإلكتروني.وتطالب «نيسان» بـ10 مليارات ين للتعويض عن نفقات تقول المجموعة إنها تكبّدتها بسبب «الممارسات الفاسدة» لرئيسها السابق، مثل استخدامه مساكن في الخارج دون دفع إيجار، أو استخدامه الشخصي طائرات على نفقة الشركة أو حتى مدفوعات لشقيقته الكبرى مقابل خدمات استشارية وهمية.ويشمل هذا المبلغ أيضاً تكاليف التحقيق الداخلي الشامل الذي أجرته «نيسان» ضد غصن ونفقات إجراءات للمجموعة في هذه القضية في اليابان والولايات المتحدة وهولندا. وقال غصن في بيان أمس، إنه «متأكد» من أن «أدلة البراءة» لدفاعه ستثبت أن «اتهامات نيسان لا أساس لها على الإطلاق».