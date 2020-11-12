قفزت أسعار النفط، بدعم تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض كوفيد-19، فيما كشف تقرير أمريكي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 3.5% إلى 45.12 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 3.5% إلى 42.83 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس.وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بتراجعها 913 ألف برميل.وصعدت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع، منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فعاليته 90%.