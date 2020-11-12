قادت التعديلات التشريعية في الصين إلى انهيار أسهم شركات التكنولوجيا، التي فقدت نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وانخفضت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 8.86% بعد ظهر الأربعاء في آسيا، في حين انخفضت تينسنت بنسبة 5.38%.
كما تراجعت أسهم Xiaomi لصناعة الهواتف الذكية بنسبة 5.73%، وانخفضت أسهم Meituan بنسبة 7.47%. كما شهدتJD.com هبوط سهمها بنسبة 8.11%.
وقد ساهمت الخسائر المجمعة لعمالقة التكنولوجيا الخمسة الكبار منذ إغلاق (الإثنين) الماضي، في محو أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لحسابات «سي إن بي سي».
وانخفضت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 8.86% بعد ظهر الأربعاء في آسيا، في حين انخفضت تينسنت بنسبة 5.38%.
كما تراجعت أسهم Xiaomi لصناعة الهواتف الذكية بنسبة 5.73%، وانخفضت أسهم Meituan بنسبة 7.47%. كما شهدتJD.com هبوط سهمها بنسبة 8.11%.
وقد ساهمت الخسائر المجمعة لعمالقة التكنولوجيا الخمسة الكبار منذ إغلاق (الإثنين) الماضي، في محو أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لحسابات «سي إن بي سي».