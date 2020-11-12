قادت التعديلات التشريعية في الصين إلى انهيار أسهم شركات التكنولوجيا، التي فقدت نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية.وانخفضت أسهم «علي بابا» المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 8.86% بعد ظهر الأربعاء في آسيا، في حين انخفضت تينسنت بنسبة 5.38%.كما تراجعت أسهم Xiaomi لصناعة الهواتف الذكية بنسبة 5.73%، وانخفضت أسهم Meituan بنسبة 7.47%. كما شهدتJD.com هبوط سهمها بنسبة 8.11%.وقد ساهمت الخسائر المجمعة لعمالقة التكنولوجيا الخمسة الكبار منذ إغلاق (الإثنين) الماضي، في محو أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، وفقاً لحسابات «سي إن بي سي».