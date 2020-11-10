أظهرت أرقام البطالة في بريطانيا أن وباء كورونا قضى على عدد قياسي من الوظائف؛ لترتفع البطالة إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات مع فقدان 314 ألف شخص وظائفهم في الربع الثالث.وسجلت المملكة المتحدة زيادة في نسبة البطالة إلى 4.8% خلال الفصل الثالث من السنة، فيما بلغت عمليات التسريح مستوى غير مسبوق؛ نتيجة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس.وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة البطالة بلغت 4.5% خلال الأشهر الـ3 الممتدة من يونيو إلى أغسطس الماضيين.وقال المكتب: «معدل الوظائف في تراجع منذ بدء تفشي فايروس كورونا المستجد، فيما تسجل نسبة البطالة الآن ارتفاعا حادا، وعمليات التسريح بلغت حدا قياسيا».وشهدت المملكة المتحدة خلال الفصل الثالث الممتد بين يوليو وسبتمبر الماضيين 314 ألف عملية تسريح، ما تخطى مستويات ما بعد الأزمة المالية 2008.