كشفت تقارير إعلامية من طهران، ارتفاع أسعار الدولار مجددا وتشكيل صفوف شراء وبيع الدولار منذ صباح أمس، عقب انتشار تقارير صحافية أمريكية عن «سيل من العقوبات» المرتقبة تنوي إدارة ترمب فرضها خلال شهرين من ولايتها المتبقية.ووفقا لمواقع صرف العملة، فقد تم تداول سعر كل دولار أمريكي بأكثر من 280 ألف ريال (28 ألف تومان) بعدما شهد انخفاضا جزئيا خلال الأيام الماضية.من جهتها، ذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» (عالم الاقتصاد) الإيرانية، أنه خلال اليومين الماضيين، هبط سعر الدولار بتدخل من البنك المركزي.فيما نفى البنك المركزي الإيراني في بيان رسمي تدخله، قائلا: «هناك عوامل أساسية تدعم انخفاض سعر الصرف». لكن الصحيفة نقلت عن محللين قولهم، إن ارتفاع الدولار وأسعار العملات خلال اليومين الماضيين يعودان إلى سببين هما الاقتصاد الداخلي والمتغيرات الخارجية.ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع معدل نمو السيولة في الداخل والانتخابات الأمريكية، واستمرار العقوبات كلها عوامل تؤثر على سوق صرف العملات في إيران.