ربحت أسعار النفط ما يزيد على 8%، أمس، بعد إعلان إحدى الشركات الأمريكية فعالية لقاح كورونا الذي تعمل عليه بنسبة 90%.ودعمت أسعار النفط التي استفادت من فوز بايدن، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 42.7 دولار للبرميل؛ ما عوض المخاوف بشأن تأثير تفاقم جائحة فايروس كورونا على الطلب.وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 40.49 دولار للبرميل بارتفاع 3.3%.ويتعافى النفط من انخفاض 4%؛ ليرتفع مع بقية الأسواق المالية بعد أن بدا أن بايدن هو الفائز في سباق الانتخابات الأمريكية (الأحد). في غضون ذلك ضعَف الدولار مما عزز السلع الأولية المُسعرة بالعملة الأمريكية إذ إنها أصبحت أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.